«Ещё не 100%». Усик заявил, что может изменить планы по завершению карьеры

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал свои планы по завершению профессиональной карьеры и намекнул, что окончательное решение ещё не является неизменным.

«Да. У меня есть три боя. Сначала – Рико, потом – ещё два [поединка] – и финиш. Но подождите, это не 100-процентное решение», – сказал Усик в интервью на YouTube-канале DAZN Boxing.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.