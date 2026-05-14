Усик: верю, что Джошуа станет абсолютом, это реально. Энтони — машина

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик выразил уверенность, что его 36-летний бывший соперник, а ныне друг британец Энтони Джошуа сможет стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

«Станет ли он абсолютом? Да, я верю в это, потому что знаю, что Эй Джей – машина. Сейчас ему нужно много работать, меняться, но я считаю, что это реально», – сказал Усик в интервью на YouTube-канале DAZN Boxing.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.