«Очень удивлён. Не знаю, что случилось с Хамзатом». Имавов — о поражении Чимаева

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов высказался насчёт результата поединка между американцем Шоном Стриклендом и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Я был очень удивлён. Такого исхода не ожидал. Не знаю, что случилось с Хамзатом, но он был сам не свой. Хотя в любом случае Стрикленд победил. И я с ним разберусь», — приводит слова Имавова портал MMAJunkie.

Напомним, Чимаев 10 мая потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою с Шоном Стриклендом. До этого уроженец Чечни шёл на серии из 15 побед в 15 боях.