«Он был чертовски крутым чемпионом». Стрикленд с уважением высказался в адрес Чимаева

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд с уважением высказался в адрес представителя ОАЭ Хамзата Чимаева. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Знаете ли, я болтаю всякое дерьмо, но этот парень был чертовски крутым чемпионом. Он выходит на эти поединки с огромной гордостью, так что ему следует отдать честь. Хамзат — настоящий мужик. В конце концов, надо продавать бои», — приводит слова Стрикленда аккаунт Full Mount MMA в социальной сети Х.