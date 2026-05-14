«Нет претензий к судьям». Камил Гаджиев — о победе Стрикленда в бою с Чимаевым

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался насчёт результата поединка между американцем Шоном Стриклендом и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Здесь нет у меня лично претензий к судьям. Я увидел победу Хамзата. Мне показалось, что он выиграл первый, четвёртый и пятый раунды. Допускаю, что судьи однозначно отдали Стрикленду второй, третий и пятый раунды. Я отдал пятый раунд Чимаеву, но не могу с судьями не согласиться. Судьи по-своему смотрят на поединки», – сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.

