Том Аспиналл ответил, согласен ли с решением судей в бою Чимаев — Стрикленд

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался насчёт результата поединка между американцем Шоном Стриклендом и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Этот бой сложно оценить. Я понятия не имею, кто победил. Если основываться только на нанесённых ударах, то Стрикленд взял верх. Однако победу отдали Шону. Какой триумф для него! Не ожидал такого, но Стрикленд заслужил это», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.