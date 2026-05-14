«Безусловно, он мог бы стать чемпионом UFC». Боец UFC Волков — об Александре Овечкине

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков заявил, что у капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественника Александра Овечкина есть потенциал добиться успеха в смешанных единоборствах.

«Безусловно, Александр Овечкин мог бы достичь больших успехов в UFC и стать чемпионом», — сказал Волков в интервью журналистке Меган Юхенио.

В своём профессиональном рекорде российский боец имеет 40 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и 11 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator и M-1 Challenge в тяжёлом весе. На профессиональном уровне в ММА Александр дебютировал в 2009 году.