Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев получил медицинское отстранение после поражения в бою со Стриклендом

Чимаев получил медицинское отстранение после поражения в бою со Стриклендом
Атлетическая комиссия штата Нью-Джерси опубликовала список спортсменов, отстранённых от участия в поединках по медицинским показаниям после турнира UFC 328, прошедшего 10 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Шон Стрикленд получил бессрочную дисквалификацию от участия в боях до получения заключения врача по поводу травмы левой руки. А Хамзат Чимаев, в свою очередь, был дисквалифицирован на срок в 45 дней от участия в боях.

Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг), а Чимаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
