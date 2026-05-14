Чимаев получил медицинское отстранение после поражения в бою со Стриклендом

Атлетическая комиссия штата Нью-Джерси опубликовала список спортсменов, отстранённых от участия в поединках по медицинским показаниям после турнира UFC 328, прошедшего 10 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Шон Стрикленд получил бессрочную дисквалификацию от участия в боях до получения заключения врача по поводу травмы левой руки. А Хамзат Чимаев, в свою очередь, был дисквалифицирован на срок в 45 дней от участия в боях.

Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг), а Чимаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере.