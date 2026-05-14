В бою Усик — Верхувен на кону будет стоять ещё один титул чемпиона мира по боксу

На кону противостояния между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном будет стоять титул WBA. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Если Усик одержит победу, то бой будет официально засчитан как успешная защита титула. Однако сам пояс не будет поставлен на кон для Верхувена, поскольку он в данный момент не входит в рейтинг организации. Если чемпион проиграет, то комитет по чемпионству WBA пересмотрит его статус и определит дальнейшие действия в отношении титула чемпиона в супертяжёлом весе», — сказано в пресс-релизе.

Их поединок пройдёт 23 мая в Египте на фоне пирамид Гизы. На кону противостояния также будет стоять титул WBC.