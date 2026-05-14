Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В бою Усик — Верхувен на кону будет стоять ещё один титул чемпиона мира по боксу

В бою Усик — Верхувен на кону будет стоять ещё один титул чемпиона мира по боксу
Комментарии

На кону противостояния между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном будет стоять титул WBA. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Если Усик одержит победу, то бой будет официально засчитан как успешная защита титула. Однако сам пояс не будет поставлен на кон для Верхувена, поскольку он в данный момент не входит в рейтинг организации. Если чемпион проиграет, то комитет по чемпионству WBA пересмотрит его статус и определит дальнейшие действия в отношении титула чемпиона в супертяжёлом весе», — сказано в пресс-релизе.

Их поединок пройдёт 23 мая в Египте на фоне пирамид Гизы. На кону противостояния также будет стоять титул WBC.

Материалы по теме
Рубка суперзвёзд на фоне пирамид! Пропускать бой Усика и Верхувена — преступление
Рубка суперзвёзд на фоне пирамид! Пропускать бой Усика и Верхувена — преступление
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android