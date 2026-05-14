Хамзат Чимаев вернулся к тренировкам после поражения в бою с Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев вернулся к тренировкам после поражения в бою с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

Для Чимаева это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. До этого Хамзат шёл на серии из 15 побед, а бой с Шоном был для него первой защитой титула после того, как он завоевал его в августе 2025 года на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).