Хамзат Чимаев вернулся к тренировкам после поражения в бою с Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев вернулся к тренировкам после поражения в бою с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

Для Чимаева это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. До этого Хамзат шёл на серии из 15 побед, а бой с Шоном был для него первой защитой титула после того, как он завоевал его в августе 2025 года на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Аура непобедимого Чимаева разрушена. Что теперь ждёт Хамзата?
