«Посмотрим, кто первым даст заднюю». Непобеждённый тяжеловес UFC бросил вызов Чимаеву

Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит бросил вызов экс-обладателю чемпионского титула UFC в категории до 84 кг Хамзату Чимаеву, представляющему ОАЭ.

«Можешь весить сколько угодно – посмотрим, кто первым даст заднюю», – написал Хокит на своей странице в социальных сетях.

В минувшем поединке уроженец Чечни уступил американку Шону Стрикленду. Для Чимаева это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. До этого Хамзат шёл на серии из 15 побед, а бой с Шоном был для него первой защитой титула после того, как он завоевал его в августе 2025 года на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).