Непобеждённый чемпион UFC поздравил Серхио Рамоса с покупкой ФК «Севилья»

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия поздравил своего друга, а также бывшего защитника мадридского футбольного клуба «Реал» и сборной Испании Серхио Рамоса с покупкой команды «Севилья».

«Брат, я знаю, как ты счастлив. Я горжусь тобой. Ты всегда будешь для меня кумиром», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», из которой и перебрался в мадридский «Реал» в 2005 году. В сентябре 2023-го испанец вернулся в родной клуб и провёл в его составе сезон-2023/2024. С начала 2026 года 40-летний игрок остаётся свободным агентом.