Джейк Пол: Роузи заработает за бой с Карано больше, чем Топурия получает за свои бои в UFC

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол выразил уверенность в том, что член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе соотечественница Ронда Роузи заработает за свой поединок против бывшей претендентки на титул Strikforce в женском лёгком весе Джины Карано больше непобеждённого обладателя пояса UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Я знаю, сколько Ронда Роузи заработает за бой с Карано, и это намного больше, чем Илия Топурия получает за свои бои», — приводит слова Пола портал MMA Fighting.

Поединок между Роузи и Карано пройдёт 17 мая на первом турнире промоушена MVP.