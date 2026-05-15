Стрикленд: современным мужикам нужна Вторая мировая война, чтобы перезагрузить мозги

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд поделился мнением о ментальных проблемах современных мужчин.

«Психическое здоровье мужчин важно до определённой степени. Есть мужчины, которые действительно находятся в трудном положении. Но сейчас все ведут себя так, будто у каждого есть проблемы. Современным мужикам нужно что-то вроде Второй мировой войны, чтобы перезагрузить мозги», — сказал Стрикленд во время общения с прессой.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.