Шон Стрикленд заявил, что однажды думал ограбить заправку

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд рассказал, что однажды думал ограбить заправку.

«Однажды я ждал жену в машине, пока та заправляла её. В какой-то момент подумал: было бы забавно зайти внутрь, вытащить пистолет и сказать: «Отдавай $ 50». Но потом подумал, что парень за прилавком, наверное, хороший человек. Работает за $ 7 в час. Не хотел его пугать. Первая идея была забавной, но когда я подумал о реальной части, то передумал», — сказал Стрикленд во время общения с прессой.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.

