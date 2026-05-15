Малыхин: не воспринимаю бой с Кейном как реальное поражение. Хочу забрать пояс

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин поделился мыслями насчёт поражения в бою с сенегальцем Умаром Кейном, отметив, что намерен вернуть себе пояс One Championship в тяжёлом весе, которым владеет последний. Их реванш пройдёт сегодня, 15 мая, в Таиланде.

«Я не воспринимаю наш первый бой как моё реальное поражение. Я просто хочу забрать мой пояс. Он достался ему по ошибке, он удерживает его временно. Что касается моего места в истории, то пусть люди решают этот вопрос», — приводит слова Малыхина пресс-служба One Championship.

Напомним, первый бой между Анатолием и Умаром прошёл на турнире ONE 169, который состоялся 8 ноября 2024 года в Бангкоке. На кону противостояния стоял титул One Championship в тяжёлом весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя Сенегала раздельным решением судей. Для российского бойца это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.