«Готов защищать пояс». Малыхин не исключил, что следующий бой проведёт в полутяжёлом весе

Комментарии

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что готов провести следующий бой в полутяжёлом весе.

«Как только я побью Кейна, я готов драться в полутяжёлом весе в One Championship (до 102 кг. — Прим. «Чемпионата»). Если есть сильный соперник, я готов защищать свой пояс. Мой вес — это не проблема. Я могу легко сделать вес. Прямо сейчас мой фокус — это бой. Но я готов ко всему после этого поединка», — приводит слова Малыхина пресс-служба One Championship.

Малыхину 38 лет. В своём профессиональном рекорде российский боец имеет 14 побед, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение.

