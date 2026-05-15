Фрэнсис Нганну: я лучший боец в истории MMA

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну сделал громкое заявление в преддверии своего возвращения в смешанные единоборства, назвав себя лучшим бойцом в истории MMA.

«Я лучший боец в истории MMA. Да, в определённый момент я сосредоточился на боксе. Но мне было легко вернуться. Я почувствовал разницу, посмотрел на другую дисциплину. В боксе я тоже жёстко тренировался. И сейчас я покажу всё, что умею», — сказал Фрэнсис Нганну на пресс-конференции.

Нганну в соглавном событии турнира лиги Most Valuable Promotions (MVP) проведёт бой с бразильцем Фелипе Линсом. Поединок состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе (США).