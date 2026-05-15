«Он войдёт в историю». Ронда Роузи – о турнире MVP в Лос-Анджелесе

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи высказалась о турнире MVP в Лос-Анджелесе (США), в рамках которого состоится её бой с соотечественницей Джиной Карано. Событие состоится 17 мая.

«Это фантастический турнир. Он войдёт в историю. Я рада стать его частью. Это одно из самых потрясающих событий, в которых мне приходилось принимать участие. И мы намерены вас шокировать. Мы обе – лучшие», – сказала Ронда Роузи на пресс-конференции.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Джине Карано 44 года. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года. Всего на её счету в MMA семь побед и одно поражение.