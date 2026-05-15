Линс – о предстоящем бое с Нганну: 99,9 процентов думают, что Фрэнсис победит

Бразилец Фелипе Линс поделился ожиданиями от предстоящего боя с бывшим чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну на турнире под эгидой лиги Most Valuable Promotions (MVP) 17 мая.

«99,9 процентов думают, что Нганну выиграет. Но я очень тяжело работал. Я подготовился на максимум. И я точно знаю, как выиграть. Я сделаю всё, чтобы выйти и одержать эту победу», — сказал Фелипе Линс на пресс-конференции.

Фрэнсису Нганну 39 лет. Камерунец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2013 года. Всего на его счету 18 побед и три поражения.

Фелипе Линсу 40 лет. Бразилец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2005 года. Всего на его счету 18 побед и пять поражений.