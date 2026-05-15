Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Линс – о предстоящем бое с Нганну: 99,9 процентов думают, что Фрэнсис победит

Линс – о предстоящем бое с Нганну: 99,9 процентов думают, что Фрэнсис победит
Комментарии

Бразилец Фелипе Линс поделился ожиданиями от предстоящего боя с бывшим чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну на турнире под эгидой лиги Most Valuable Promotions (MVP) 17 мая.

Прочие бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Филипе Линс

«99,9 процентов думают, что Нганну выиграет. Но я очень тяжело работал. Я подготовился на максимум. И я точно знаю, как выиграть. Я сделаю всё, чтобы выйти и одержать эту победу», — сказал Фелипе Линс на пресс-конференции.

Фрэнсису Нганну 39 лет. Камерунец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2013 года. Всего на его счету 18 побед и три поражения.

Фелипе Линсу 40 лет. Бразилец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2005 года. Всего на его счету 18 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Бой с Линсом — разминка для Нганну. Фрэнсис ещё пошумит перед пенсией
Бой с Линсом — разминка для Нганну. Фрэнсис ещё пошумит перед пенсией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android