«Я нацелена на то, чтобы победить». Ронда Роузи — о бое с Джиной Карано

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи высказалась о предстоящем бое с соотечественницей Джиной Карано в рамках турнира MVP в Лос-Анджелесе (США). Событие состоится 17 мая.

«Я нацелена на то, чтобы победить. А как я это сделаю… Пока не знаю. Я буду ориентироваться по ситуации. Конечно, я часто оформляла армбар, побеждала сабмишенами. Но теперь я буду ориентироваться по ситуации», — сказала Ронда Роузи на пресс-конференции.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Джине Карано 44 года. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года. Всего на её счету в MMA семь побед и одно поражение.