«Моя лояльность закончилась». Ронда Роузи о UFC

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи высказалась перед турниром MVP в Лос-Анджелесе (США), в рамках которого состоится её бой с соотечественницей Джиной Карано, насчёт своего отношения к организации UFC.

«Я хотела бы кое-что сказать. Дана и другие парни говорили обо мне много вещей, которые были не очень хорошими. И моя лояльность закончилась. Я больше не отношусь к этой организации. Это не значит, что я их ненавижу. Но любопытно, что на их пресс-конференции, после их поединков спрашивают именно про мой бой. Мне кажется, это о многом говорит», — сказала Ронда Роузи на пресс-конференции.

Ронде Роузи 39 лет. Как профессиональный боец смешанного стиля американка выступает с 2011 года. Всего в её активе в MMA 13 побед и два поражения.

Ранее Роузи заявила, что президент UFC Дана Уайт не остался на неё в обиде за то, что они подписала контракт с промоушеном Джейка Пола MVP.