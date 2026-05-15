«Не собираюсь что-то доказывать этим боем». Фрэнсис Нганну — о поединке с Фелипе Линсом

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем бое с бразильцем Фелипе Линсом на турнире под эгидой лиги Most Valuable Promotions (MVP) 17 мая.

Прочи бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Филипе Линс

«Меня не особенно заботит то, что обо мне думают. И я не собираюсь что-то доказывать этим боем. Я уже оставлю после себя прекрасную память. А это лишь новая страница моей карьеры», — сказал Фрэнсис Нганну на пресс-конференции.

Фрэнсису Нганну 39 лет. Камерунец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2013 года. Всего на его счету 18 побед и три поражения.

Фелипе Линсу 40 лет. Бразилец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2005 года. Всего на его счету 18 побед и пять поражений.

