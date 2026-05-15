Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я знаю, что это была не фальшивая любовь». Ронда Роузи — о поддержке болельщиков

«Я знаю, что это была не фальшивая любовь». Ронда Роузи — о поддержке болельщиков
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи высказалась перед турниром MVP в Лос-Анджелесе (США), в рамках которого состоится её бой с соотечественницей Джиной Карано, особо отметив роль болельщиков в своей карьере.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано

«Я очень признательна всем, что я могу принять участие в этом шоу. Я считаю, что выбрала отличное время для возвращения. Думаю, люди будут рады это увидеть. Теперь я знаю, что это была не фальшивая любовь. Такое большое количество людей продолжает меня поддерживать», — сказала Ронда Роузи на пресс-конференции.

Ронде Роузи 39 лет. 13 побед и два поражения — такова статистика американки в MMA. Роузи выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года.

Джине Карано 44 года. Семь побед и одно поражение — статистика американки в ММА. Карано выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года.

Материалы по теме
Две легенды бьются за десятки миллионов. Сколько заработают Роузи и Карано
Две легенды бьются за десятки миллионов. Сколько заработают Роузи и Карано
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android