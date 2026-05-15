«Я знаю, что это была не фальшивая любовь». Ронда Роузи — о поддержке болельщиков

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи высказалась перед турниром MVP в Лос-Анджелесе (США), в рамках которого состоится её бой с соотечественницей Джиной Карано, особо отметив роль болельщиков в своей карьере.

«Я очень признательна всем, что я могу принять участие в этом шоу. Я считаю, что выбрала отличное время для возвращения. Думаю, люди будут рады это увидеть. Теперь я знаю, что это была не фальшивая любовь. Такое большое количество людей продолжает меня поддерживать», — сказала Ронда Роузи на пресс-конференции.

Ронде Роузи 39 лет. 13 побед и два поражения — такова статистика американки в MMA. Роузи выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года.

Джине Карано 44 года. Семь побед и одно поражение — статистика американки в ММА. Карано выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года.