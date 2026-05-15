«Я очень соскучилась по боям». Джина Карано — об участии в турнире MVP в Лос-Анджелесе

Боец UFC Джина Карано поделилась эмоциями в преддверии турнира под эгидой лиги Most Valuable Promotions (MVP) 17 мая (США, Лос-Анджелес), в рамках которого у неё запланирован бой с бывшей чемпионкой UFC соотечественницей Рондой Роузи.

«Я очень соскучилась по боям. И это просто невероятно, что мы снова сделаем это. Я очень благодарна людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня. И я просто собираюсь насладиться на максимум этим моментом», — сказала Джина Карано на пресс-конференции.

Джине Карано 44 года. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года. Всего на её счету в MMA семь побед и одно поражение.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.