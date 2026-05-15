Фрэнсис Нганну провёл битву взглядов с Фелипе Линсом перед турниром MVP

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну провёл битву взглядов с бразильцем Фелипе Линсом перед турниром под эгидой лиги Most Valuable Promotions (MVP). Поединок состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе (США) в рамках соглавного события турнира.

Фрэнсису Нганну 39 лет. 18 побед и три поражения — такова статистика камерунца. Нганну выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2013 года.

Фелипе Линсу 40 лет. В его активе 18 побед и пять поражений. Линс выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2005 года.

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.