«Тут дают то, чего не дают в UFC». Ронда Роузи — о турнирах под эгидой MVP

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи высказалась о разнице между турнирами под эгидой UFC и MVP.

«Это профессиональный бой. И я готовилась к профессиональному бою. Это очень денежный бой. Один из самых денежных боёв за долгое время. И, конечно, мы должны сделать всё шикарно. Тут дают то, чего не дают в UFC. Они дают бойцам почувствовать себя сильными. Говорят, что там есть те, кто более велики, чем я? Я велика! Ваши девушки-бойцы гоняются за мной и пытаются задеть меня», — сказала Ронда Роузи на пресс-конференции.

Роузи проведёт бой с соотечественницей Джиной Карано в рамках турнира лиги Most Valuable Promotions (MVP) 17 мая (США, Лос-Анджелес).