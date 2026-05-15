Роузи провела битву взглядов с Карано перед турниром MVP

Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи провела битву взглядов с соотечественницей Джиной Карано перед турниром в Лос-Анджелесе (США). Поединок между Роузи и Карано пройдёт в рамках турнира лиги Most Valuable Promotions (MVP) в воскресенье, 17 мая. Это будет первый турнир промоушена MVP.

Ронде Роузи 39 лет. Как профессиональный боец смешанного стиля американка выступает с 2011 года. Всего на счету спортсменки в MMA 13 побед и два поражения.

Джине Карано 44 года. Семь побед и одно поражение — статистика американки в ММА. Карано выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года.