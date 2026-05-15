Фрэнсис Нганну: к сожалению, боя с Джоном Джонсом, похоже, не случится

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну выразил сожаление, что бой с 38-летним экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом так и не состоялся и вряд ли случится.

«К сожалению, боя с Джоном Джонсом, похоже, не случится. Я делал много шагов для его организации. Но мы все знаем, что происходило. Я не сомневаюсь в своём наследии. Я ничего не боюсь, никогда не бегал и не сдавался. И мне бы понравился такой поединок», — сказал Фрэнсис Нганну на пресс-конференции.

Нганну в соглавном событии турнира лиги Most Valuable Promotions (MVP) проведёт бой с бразильцем Фелипе Линсом. Поединок состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе (США). Джонс вместе с соотечественником Кейном Веласкесом войдёт в состав комментаторов на этом мероприятии.