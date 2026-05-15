Нейт Диаз провёл битву взглядов с Майком Перри перед турниром MVP

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз провёл битву взглядов с экс-бойцом UFC соотечественником Майком Перри в преддверии боя по правилам ММА, который пройдёт 16 мая на турнире MVP. Поединок пройдёт в весовой категории до 77,3 кг.

Нейту 40 лет. В своём профессиональном рекорде Диаз имеет 21 победу и 13 поражений. В профи американский боец дебютировал в 2004 году. Является чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

Перри 34 года. Представитель США дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году. Имеет в своём рекорде в ММА 14 побед и восемь поражений. Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Перри (14-8) покинул UFC в 2021 году и с тех пор выступает в кулачных боях, где не потерпел ни одного поражения и завоевал титул «Король насилия» BKFC.

