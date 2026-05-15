Турнир ONE Championship с боем Кейн — Малыхин: полный кард участников, список бойцов

В пятницу, 15 мая, в Таиланде пройдёт турнир лиги One Championship. В главном событии турнира пройдёт противостояние россиянина Анатолия Малыхина и сенегальца Умара Кейна.

Первый бой между бойцами состоялся в ноябре 2024 года и завершился победой Кейна, который нанёс Малыхину первое поражение в карьере и отобрал один из трёх поясов. После этого повторная встреча неоднократно откладывалась.

Поединок начнётся ориентировочно в 14:30 мск. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на официальном сайте ONE Championship.

Также в бою по муай-тай Абдулла Даякаев сразится с Суперлеком. Даякаев – финишёр из Дагестана с рекордом 15-3. Суперлек – один из самых титулованных бойцов муай-тай и один из величайших бойцов тайского бокса своего поколения. Но сейчас он выходит на бой после двух поражений.

Среди участников турнира также азербайджанец Эльвин Мамедов и украинец Денис Доценко.