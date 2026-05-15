Умар Кейн — Анатолий Малыхин: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 15:30

15 мая в Таиланде пройдёт турнир ONE Championship, главным событием которого станет реванш между россиянином Анатолием Малыхиным и сенегальцем Умаром Кейном. На кону будет стоять титул чемпиона организации в тяжёлом весе.

Начало боя запланировано ориентировочно на 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец». «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый бой между Малыхиным и Кейном прошёл 8 ноября 2024 года в Бангкоке и завершился победой представителя Сенегала раздельным решением судей. Для российского бойца это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.