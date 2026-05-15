Джейк Пол заявил, что Уайт запретил ему появляться на WWE из-за ненависти к его промоушену

Блогер и боксёр Джейк Пол случайно раскрыл, что ему запрещено появляться на шоу WWE, и напрямую связал это с отношением главы UFC Даны Уайта.

Джейк. Потому что меня не пускают в WWE. Мне вообще можно это говорить?

Даниэль Эрнандес. Подожди, что?

Джейк. Короче, слушайте: Дана Уайт и все они так сильно меня ненавидят, потому что, очевидно, я…

Даниэль. Но Дана же не в WWE. Он же UFC, нет?

Джейк. Теперь это всё одна компания. Да. И они не хотят видеть меня там, потому что это было бы косвенным продвижением меня как бренда. Поэтому мне даже не разрешают приходить на реслинг-матчи WWE, где выступает мой брат, потому что я продвигаю ММА. У нас кард уже в эти выходные на Netflix: Ронда Роузи, Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз, Майк Перри — все подключайтесь и смотрите. Респект этим ребятам. Но да, меня даже в WWE не пускают. Они меня настолько ненавидят, — сказал Джейк на стриме у американского рэпера 6ix9ine.

Турнир Most Valuable Promotions с участием Роузи, Карано, Нганну и Диаса пройдёт 17 мая на Netflix.

