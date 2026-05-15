WBO обязала победителя поединка между Биволом и Айфертом провести бой с Каллумом Смитом

Всемирная боксёрская организация (WBO) определила следующего обязательного претендента для победителя поединка между Дмитрием Биволом и Майклом Айфертом, сообщает The Ring.

Временный чемпион WBO в полутяжёлом весе Каллум Смит (31-2, 22 КО) станет следующим соперником для того, кто выиграет титульный бой 30 мая в Екатеринбурге. Смит получил этот статус после того, как Зак Челли нокаутировал Дэвида Морреля, занимавшего первую строчку рейтинга WBO.

Моррель и Смит должны были встретиться 18 апреля в Ливерпуле, но британец снялся из-за травмы. Моррель решил провести бой с Челли и был нокаутирован в 10-м раунде, потеряв позицию в рейтинге. На пути к статусу временного чемпиона Смит также победил Джошуа Буатси.

При этом у Бивола есть более выгодные варианты: переговоры об абсолютном чемпионском бое с обладателем пояса WBC Дэвидом Бенавидесом или третий поединок с Артуром Бетербиевым.

