Боец ММА Медет Жээналиев погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей

Киргизский боец смешанных единоборств Медет Жээналиев погиб при спасении тонущих на озере Иссык-Куль, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД Иссык-Кульской области.

«Жээналиев погиб во время спасения двух девочек, которые из-за больших волн начали тонуть в Иссык-Куле», — заявил представитель ведомства. Вместе с 30-летним бойцом в спасательной операции участвовал его товарищ, который, как и оба ребёнка, выжил.

При этом данные о количестве спасённых разнятся. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу отдела внутренних дел Иссык-Кульского района сообщает, что на пляже отдыхали несовершеннолетние девушки, одна из которых начала тонуть.

Жээналиев выступал в ММА с 2017 по 2019 год, провёл четыре боя, одержав две победы.

