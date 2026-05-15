Шон О'Мэлли раскритиковал форму для турнира UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался о бойцовской экипировке к турниру UFC Freedom 250.

«Не знаю, можно ли мне об этом говорить, но они уродливые. Мои были уродливые. Они не розовые — ладно, я носил другие цвета и раньше. Я не откажусь от боя, потому что шорты не розовые. Покрашу волосы в розовый — пофиг. Но я просто думаю: они что, зашли на Fiverr и сказали: «Эй, у нас тут парни дерутся на лужайке Белого дома, можете что-нибудь придумать?» Они мне не понравились.

Я действительно верю, что разобью Айманна [Захаби]. Я разобью ему нос. Я хочу увидеть, насколько красными станут мои белые шорты от его крови. Это даже круто. Но в целом они мне, блин, не понравились», — сказал О'Мэлли в видео для своего YouTube-канала.