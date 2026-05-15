Роузи — Харрисон: я не гонюсь за величием, я и есть величие

Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи ответила на критику со стороны чемпионки UFC Кайлы Харрисон, которая ранее заявила, что Роузи «гонится за деньгами, а не за величием».

«В профессиональных боях не существует дисконтного величия. Самый большой денежный бой — это самый большой бой, и точка. У нас, очевидно, очень разные определения величия. Моё — делать историю, оказывать культурное влияние и влиять на будущее спорта. Я уже выиграла рекордные восемь титульных боёв подряд. Мне там больше нечего делать.

Теперь мы с Джиной [Карано] бьём рекорд по самому большому гонорару для женщин в единоборствах. Кто сказал, что мы не можем превратить успех этого боя в создание революционного фильма о боевых искусствах на Netflix? Кто сказал, что успех этого боя не может создать соперника, который нужен UFC, и дать бойцам рыночную силу, которой у них никогда не было? Чёрт, если мы справимся, я могу стать лицом MVP в ММА и самой влиятельной фигурой в спорте со времён Даны [Уайта]. Я не гонюсь за величием! Я и есть величие! Эти сучки гонятся за мной!» — заявила Роузи на пресс-конференции MVP.