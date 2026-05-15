Началось строительство арены для боя Усик — Верхувен у пирамид Гизы

В Египте стартовало возведение временной арены для поединка между экс абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и бывшим многолетним чемпионом Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном. Бой состоится 23 мая в рамках турнира Glory in Giza.

Фото: Кадр из видео The Ring

Фото: Кадр из видео The Ring

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксеров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам, одержав 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).