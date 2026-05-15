Кормье — об ошибке Стрикленда в бою с Чимаевым: не нажал на газ, когда Хамзат выдохся

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье разобрал титульный бой между американцем Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Думаю, Стрикленд допустил ошибку в третьем раунде — он не нажал на газ. Мне показалось, что у Хамзата случился адреналиновый сброс. Если бы Шон по-настоящему надавил, он мог бы заставить Хамзата мучиться на дистанции, но этого не сделал. Джеб Стрикленда был, вероятно, самым эффективным ударом всего боя. То, как он контролировал бой этим джебом, показало, насколько хорош Шон Стрикленд. Правая рука была доступна, но он её почти не выбрасывал.

Контроль октагона больше не является критерием. Это урон, продолжительность и доминирование. Хамзат показал контроль, когда переводил, однако даже с шестью минутами контроля сверху Шон всё равно превзошёл его на 50 ударов», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.

Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
