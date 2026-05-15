Анатолий Малыхин нокаутировал Умара Кейна в четвёртом раунде на One Friday Fights 154

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин одержал победу нокаутом в четвёртом раунде над Умаром Кейном и вернул титул чемпиона ONE Championship в тяжёлом весе. Бой прошёл 15 мая в Таиланде.

Первый бой между Малыхиным и Кейном прошёл 8 ноября 2024 года в Бангкоке и завершился победой представителя Сенегала раздельным решением судей. Для российского бойца то поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.

Также отметим, что у Малыхина по-прежнему 100% побед в карьере одержаны досрочно.

