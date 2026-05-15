Малыхин объявил о завершении карьеры после победы над Кейном

Российский тяжеловес Анатолий Малыхин после победы нокаутом над Умаром Кейном и возвращения титула чемпиона ONE Championship объявил о завершении карьеры.

«Хочу сказать одно: «Спасибо, мистер Чатри, за лучшие шесть лет в моей жизни. Вы изменили мою жизнь. Но я перестал получать удовольствие от этого дела».

Сегодня здесь много моих братьев, которые прилетели с Кузбасса, со всей России. Их здесь больше половины зала. Здесь Пётр Ян, который прилетел со мной, провёл здесь все две недели, поддерживал меня.

Мистер Чатри, спасибо вам за это прекрасное время. Я закончил.

Всё, я уезжаю на Алтай разводить коров, собак. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец. Спасибо мистеру Чатри, вы самый честный босс, который у меня был. Вы все изменили мою жизнь», — сказал Малыхин сразу после боя.

Малыхин вернул пояс в реванше, закрыв первое поражение в карьере, которое потерпел от Кейна в ноябре 2024 года.