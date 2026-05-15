Сириль Ган признался, что был расстроен решением Аспиналла не продолжать бой

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган признался, что был расстроен решением действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг англичанина Тома Аспиналла не продолжать бой с ним. Их поединок состоялся на турнир UFC 321, однако был прерван в первом раунде и признан несостоявшимся после того, как Ган совершил непреднамеренный тычок в глаз соперника, а Аспиналл не смог дальше драться.

«В тот момент [когда Том отказался дальше драться] я был немного расстроен, потому что считал, что бой можно продолжить. Сразу после поединка я сказал, что не знаю, что случилось с глазами Аспиналла, мы не можем его судить. Я его не осуждаю», — приводит слова Гана аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.