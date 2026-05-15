Пётр Ян отреагировал на победу Анатолия Малыхина в бою с Умаром Кейном в ONE

Действующий обладатель пояса UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поздравил своего друга и бывшего чемпиона One Championship в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественника Анатолия Малыхина с победой в бою с представителем Сенегала Умаром Кейном на турнире One в Таиланде. Сладкий нокаутировал соперника в четвёртом раунде.

Прочие бои 2026. ONE
Умар Кейн — Анатолий Малыхин (W)
15 мая 2026, пятница. 15:45 МСК
Умар Кейн
Окончено
KO
Анатолий Малыхин

«Поздравляю, Медведь», — написал Пётр Ян на своей странице в социальной сети.

После боя российский боец объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА. В рекорде Анатолия Малыхина в смешанных единоборствах 15 побед, из которых все были одержаны досрочно, и одно поражение.

