Джон Джонс назвал топ-3 самых сложных соперников в карьере

38-летний бывший обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс в интервью на YouTube-канале ALF Global рассказал, кого считает своими самыми сложными соперниками в карьере в смешанных единоборствах.

Топ-3 самых сложных соперников в карьере Джона Джонса.

1. Александр Густафссон.
2. Доминик Рейес.
3. Даниэль Кормье.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.

