Топ-боец UFC Сириль Ган встретился с игроком НБА Руди Гобером

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган встретился с 33-летним центровым клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» соотечественником Руди Гобером.

Фото: Пресс-служба «Миннесоты Тимбервулвз»

Фото: Пресс-служба «Миннесоты Тимбервулвз»

Сирилю 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году. Является трёхкратным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сириль тренируется в зале MMA Factory под руководством Фернана Лопеса.

Руди в минувшем сезоне НБА принял участие в 76 матчах. В среднем за игру Гобер набирал 10,9 очка, делал 11,5 подбора, отдавал 1,7 передачи, а также совершал 1,6 блок-шота.