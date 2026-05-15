«В этом нет ничего особенного. Это ММА». Сириль Ган — о тычках в глаза соперника

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган ответил, работает ли как-то специфически над тем, чтобы предотвратить тычки в глаза со своей стороны.

«Нет. К сожалению, такое случается на каждом турнире. В этом нет ничего особенного. Это ММА», — приводит слова Гана аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Сирилю 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году. Является трёхкратным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Сириль тренируется в зале MMA Factory под руководством Фернана Лопеса.