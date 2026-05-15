Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Скорее всего, осенью». Сен-Пьер сообщил, что готов вернуться в единоборства

«Скорее всего, осенью». Сен-Пьер сообщил, что готов вернуться в единоборства
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер сообщил, что готов вернуться в единоборства.

«Недавно мне предложили провести схватку в рамках турнира Hype FC. Несколько недель назад я потянул спину, не знаю, что это было — защемление диска или что-то ещё. Сейчас мне намного лучше, но этим летом не смогу участвовать в соревнованиях. Раз или два в месяц мне предлагают провести схватку в ММА, боксе, борьбе, грэпплинге или в любом другом виде спорта.

К тому же я очень занят. Не говорю, что никогда не вернусь в спорт. Просто сейчас запускаю свой YouTube-канал, у меня много проектов, мне хотелось бы участвовать в турнирах на своих условиях.

Очень долго переживал стресс. Летом люблю проводить время с друзьями и семьёй, чтобы чувствовать себя свободным. Если я и вернусь в спорт, скорее всего, осенью. Сейчас у меня много проектов, и я слишком занят. Пока не наступило подходящее время.

Не говорю «нет», просто сейчас не самое подходящее время, сейчас все мне звонят и спрашивают: «Эй, ты сможешь это сделать?» Понимаю [почему ко мне обращаются]. Возможно, когда-нибудь смогу уделить этому больше времени. Сейчас у меня есть дела поважнее», — приводит слова Сен-Пьера портал MMA Mania.

Материалы по теме
Жорж Сен-Пьер: Стрикленду стоит взять прозвище Бугимен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android