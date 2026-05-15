«Скорее всего, осенью». Сен-Пьер сообщил, что готов вернуться в единоборства

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер сообщил, что готов вернуться в единоборства.

«Недавно мне предложили провести схватку в рамках турнира Hype FC. Несколько недель назад я потянул спину, не знаю, что это было — защемление диска или что-то ещё. Сейчас мне намного лучше, но этим летом не смогу участвовать в соревнованиях. Раз или два в месяц мне предлагают провести схватку в ММА, боксе, борьбе, грэпплинге или в любом другом виде спорта.

К тому же я очень занят. Не говорю, что никогда не вернусь в спорт. Просто сейчас запускаю свой YouTube-канал, у меня много проектов, мне хотелось бы участвовать в турнирах на своих условиях.

Очень долго переживал стресс. Летом люблю проводить время с друзьями и семьёй, чтобы чувствовать себя свободным. Если я и вернусь в спорт, скорее всего, осенью. Сейчас у меня много проектов, и я слишком занят. Пока не наступило подходящее время.

Не говорю «нет», просто сейчас не самое подходящее время, сейчас все мне звонят и спрашивают: «Эй, ты сможешь это сделать?» Понимаю [почему ко мне обращаются]. Возможно, когда-нибудь смогу уделить этому больше времени. Сейчас у меня есть дела поважнее», — приводит слова Сен-Пьера портал MMA Mania.