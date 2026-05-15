Нейт Диаз и Майк Перри успешно сделали вес перед боем на турнире MVP

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз и экс-боец UFC соотечественник Майк Перри успешно сделали вес перед поединком по правилам ММА, который пройдёт 17 мая на турнире MVP. Бой пройдёт в весовой категории до 77,3 кг.

Нейт Диаз показал на весах 76,48 кг, а Майк Перри — 76,93 кг.

Нейту 40 лет. В своём профессиональном рекорде Диаз имеет 21 победу и 13 поражений. В профи американский боец дебютировал в 2004 году. Является обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Майку, в свою очередь, 34 года. Представитель США дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году. Имеет в своём рекорде в ММА 14 побед и восемь поражений. Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу.