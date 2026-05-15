Джина Карано оказалась легче Ронды Роузи перед поединком на турнире MVP

Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи и бывшая претендентка на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественница Джина Карано успешно сделали вес перед поединком по правилам ММА, который состоится 17 мая на турнире MVP.

Ронда Роузи показала на весах 64,41 кг, Джина Карано — 64,14 кг.

Ронде 39 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Роузи имеет 12 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо. С 2018 по 2023 год выступала в WWE.

Карано 43 года. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и одно поражение.