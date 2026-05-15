«Ночью ему было плохо». Царукян заявил, что Чимаев не хотел гонять вес к бою на UFC 328

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, насколько тяжело его другу Хамзату Чимаеву, представляющему ОАЭ, давалась сгонка веса во время подготовки к бою с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

«С первого дня сборов он сбросил 18 кг. В последний день [перед взвешиванием] ему нужно было сбросить ещё шесть килограммов. Первые четыре дались легко, но ночью ему стало плохо, проснулся и сказал: «Чувствую себя слабым, у меня нет сил. Не знаю, как я сброшу оставшиеся два килограмма». Он не хотел заканчивать сгонку, но команда его заставила», — приводит слова Царукяна аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.